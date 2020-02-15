Госжилфонд Татарстана пытается заставить подрядчиков «Салават Купере» исправить недочеты — видео

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Жильцы соципотечных домов района «Салавт Купере» в Казани должны обращаться в Госжилфонд РТ для исправления недочетов в своих квартирах. Организация же привлекает к работам подрядчиков, допустивших недочеты, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С 2015 года в ГЖФ обратились 3 656 жильцов, из них решены заявки 2 885 граждан. Некоторые ждут устранения недоделок месяцами и даже годами. Это коснулось нескольких домов первой очереди, где жильцы жалуются на плесень, сквозняки и холодный пол.

Проблема в том, что застройщик дома уже обанкротился и Госжилфонд не может найти подрядчика. Заместитель исполнительного директора ГЖФ Владимир Никифоров рассказал, что на сегодня каждый подрядчик отчитывается перед ним лично.