В Татарстане осудят украинца за организацию «финансовой пирамиды» и хищение более 160 млн рублей

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего гражданина Украины, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денежных средств. Дело направили в Вахитовский райсуд Казани.

По версии следствия, в 2015—2017 годах мужчина, являясь председателем кредитных потребительских кооперативов «Центральная сберкасса» и «Центральная сберкасса 1», принимал вклады от граждан и обещал выплатить им от 11 до 19%годовых. Вместо этого деньги были похищены.

Жертвами «финансовой пирамиды» стали 409 жителей Татарстана, Башкирии, Адыгеи, Волгоградской, Астраханской, Кировской, Ростовской, Ульяновской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Свердловской областей, Ставропольского края. Ущерб составил 160 млн рублей. Из этой суммы 96 млн рублей обвиняемый легализовал путем приобретения 42 вагонов-домов, грузовых и легковых автомобилей.

Свою вину мужчина полностью признал, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Сейчас он содержится в СИЗО, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, в 2019 году Банк России зафиксировал 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Это на 69 пирамид меньше, чем в 2018 году.