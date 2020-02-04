Число финансовых пирамид в России достигло рекордных показателей

В 2019 году Банк России зафиксировал 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Это на 69 пирамид меньше, чем в 2018 году, сообщил глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.

Всего за 2015—2019 годы ЦБ РФ выявил 922 организации и интернет-проекта с признаками финансовых пирамид, в том числе в 2015 году — 200, в 2016 году — 180, в 2017 году — 137, в 2018 году — 168 организаций и интернет-проектов.



В основном деятельность финансовых пирамид распространяется через интернет-пространство из-за рубежа. 43% регистрируются в Великобритании, пишет «Прайм».

Из 237 выявленных в 2019 году субъектов 55 — это интернет-проекты, 88 — общества с ограниченной ответственностью, 39 — организации, действовавшие под вывеской КПК, 21 — в форме потребительского кооператива, 34 действовали в иных формах.

Ранее министр внутренних дел РТ Артем Хохорин заявил, что такие финансовые «пирамиды», как печально известный КПК «Рост», отжили свое. Мошенники ушли в интернет, занимаются отъемом средств с помощью фиктивных сайтов и криптовалют. Полицейские республики выявили семь таких фактов. Заявления написали больше 500 пострадавших, общий размер их потерь — 120 млн рублей с лишним.