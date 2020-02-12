В Казани будут судить обнальщиков, ущерб составил 9 млн рублей

В Приволжский районный суд Казани направили уголовное дело в отношении пяти человек, они обвиняются в незаконном обналичивании денежных средств.

Установлено, что эта группа на территории Казани осуществляла незаконную банковскую деятельность и извлекла при этом доход на общую сумму порядка 9 млн рублей. Размер комиссии составлял 8—14%. Деньги «клиентов», нуждающихся в незаконном обналичивании, перечислялись на расчетные счета подконтрольных организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После чего перечислялись на банковские карты граждан и обналичивались.

В ходе обысков в офисах оперативниками было изъято 24 печати юридических лиц, 20 ключей от системы «банк-клиент», базы данных автоматизированного бухгалтерского учета, 15 мобильных телефонов, 20 банковских карт, денежные средства, черновая бухгалтерия, электронная информация, сообщает МВД по РТ.

Обвиняемые признали свою вину. В отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде.

Ранее Вахитовский районный суд Казани огласил приговор в отношении трех «черных банкиров», отмывавших деньги через подставные фирмы-однодневки.