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Forbes назвал десятку самых дорогих авто миллиардеров

13:47, 10.02.2020
Forbes назвал десятку самых дорогих авто миллиардеров
Фото: youtube.com / скриншот

Проект журнала Forbes и Тины Канделаки «Дорогие штучки» составил топ-10 самых дорогих автомобилей самых богатых людей мира. На первом месте оказался Rolls-Royce султана Брунея Хассанала Болкиаха.

Автомобиль Rolls-Royce Silver Spur II монарха этой ближневосточной страны оценивается в $14 млн, сообщает Forbes. Он покрыт чистым золотом.

На втором месте — Rolls-Royce Sweptail Сэма Ли, сына гонконгского миллиардера Сэмюэля Так Ли. Этот автомобиль считается самым дорогим новым авто и оценивается в $13 миллионов.

Тройку лидеров замыкает Роман Абрамович, который владеет итальянским суперкаром Pagani Zonda R, стоимость которого составляет примерно $3,1 миллиона.

В целом топ-10 самых дорогих авто по версии Forbes выглядит так:

  1. Rolls-Royce Silver Spur II, $14 млн — Хассанал Болкиах
  2. Rolls-Royce Sweptail, $13 млн — Сэм Ли
  3. Pagani Zonda R, $3,1 млн — Роман Абрамович
  4. Mercedes-Maybach S660 Pullman Guard, $1,5 млн — Мукеш Амбани
  5. Pagani Huayra, $1,4 млн — Марк Цукерберг
  6. RUF CTR-3 Porsche, $769 000 — Ральф Лорен
  7. Mercedes-Benz SLR McLaren, $500 000 — Дональд Трамп
  8. Rolls-Royce Phantom, $477 000 — Аль-Валид ибн Талал
  9. Porshe 959 Coupe, $400 000 — Билл Гейтс
  10. Lexus LFA, $375 000 — Ларри Эллисон
АвтоАналитика
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