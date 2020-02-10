Forbes назвал десятку самых дорогих авто миллиардеров

Проект журнала Forbes и Тины Канделаки «Дорогие штучки» составил топ-10 самых дорогих автомобилей самых богатых людей мира. На первом месте оказался Rolls-Royce султана Брунея Хассанала Болкиаха.

Автомобиль Rolls-Royce Silver Spur II монарха этой ближневосточной страны оценивается в $14 млн, сообщает Forbes. Он покрыт чистым золотом.

На втором месте — Rolls-Royce Sweptail Сэма Ли, сына гонконгского миллиардера Сэмюэля Так Ли. Этот автомобиль считается самым дорогим новым авто и оценивается в $13 миллионов.

Тройку лидеров замыкает Роман Абрамович, который владеет итальянским суперкаром Pagani Zonda R, стоимость которого составляет примерно $3,1 миллиона.

В целом топ-10 самых дорогих авто по версии Forbes выглядит так: