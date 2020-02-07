В казанском ЦУМе переходят к новому этапу реконструкции

Фото: арендаторы ТЦ

В ЦУМе Казани, где запущена масштабная реконструкция, смонтировали лифт. Как сообщили «Реальному времени» арендаторы ТЦ, в здании заканчивают отделку цоколя, а в марте планируют приступить к работам на втором этаже.

Как уже писало наше издание, в здании оборудуют подвал и откроют крытую парковку. Сам универмаг, превратившийся из «храма торговли» скорее в перевалочный пункт для ожидающих автобусных или ж/д рейсов, ждет долгожданная перезагрузка. К юбилею магазина — 80-летию в октябре этого года — он переживет реконцепцию, будут созданы новые точки притяжения, например художественная интерактивная галерея и проект, «связанный с едой, но не фудкорт». Тем не менее ради него «люди специально захотят приехать в ЦУМ» — уверяли ранее в магазине.

По мнению экспертов, потребность в торговых площадях в центре города объективно есть, при этом реконструкцию любого построенного еще в советское время ТЦ следует начинать с реконцепции.

