Казанское «Динамо» обыграло итальянскую «Монцу» и вышло в 1/4 финала Кубка CEV

«Динамо-Казань» на выезде в ответном матче 1/8 финала Кубка Европейской конфедерации волейбола (CEV) обыграло итальянскую «Монцу» (1:3) и вышло в четвертьфинал турнира.

Начало встречи осталось за местными волейболистками, которые уверенно довели сет до победы. Но потом игроки «Динамо» проснулись и взяли очко в не менее убедительном стиле. Третья и четвертые партии прошли в упорной борьбе, где сильнее оказались гости.

В первом матче в Казани «Динамо» победило со счетом 3-0. Таким образом, казанские волейболистки обеспечили себе выход в 1/4 финала, в котором сыграют с «Бусто-Арсицио» из Италии.

«Монца» (Италия) — «Динамо-Казань» — 1:3 (16:25, 25:18, 20:25, 20:25)

«Монца»: Хейрман (4), Ди Юлио (2), Данеси (5), Ортманн (5), Майнерс (9), Пламмер (16) — стартовая шестерка, Парроччиале (либеро), Ортолани — К (4), Коста (17), Скуарчини (1), Скорупа, Обосса (1).

«Динамо-Казань»: Бирюкова (4), Марюхнич (2), Королева (16), Фабрис (15), Старцева — К (7), де ла Крус (17) — стартовая шестерка, Подкопаева (либеро), Кочурина (2), Попова, Федоровцева (9), Акимова (3).