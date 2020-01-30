Глава «Татнефти» о Грете Тунберг: «Молодое поколение имеет право задавать вопросы»

Глава «Татнефти» прокомментировал деятельность шведской эко-активистки Греты Тунберг. По его словам, к ней можно относиться по-разному, «но молодое поколение имеет право задавать такие вопросы».

«Им жить на этой земле», — сообщил он (цитата по «Интерфаксу»).

Также Маганов отметил, что «Татнефть» всегда уделяла внимание проблемам экологии.

«Компания буквально десятилетиями вкладывает большие средства в экологию. С точки зрения нашей компании, для нас это только подтверждение: то, что мы делали, сегодня делаем, возможно, это сигнал, что надо делать больше», — сказал он.

По его словам, ежегодно компания выделяет на экологические проекты порядка 11 млрд рублей, в прошлом году она высадила 1,5 млн деревьев.

Ранее Тунберг была признана человеком года по версии журнала Time. Президент США Дональд Трамп назвал признание нелепым.

Грета Тунберг стала известна тем, что начала приходить к шведскому парламенту вместо учебы и требовать активных действий по повожу экологии от властей. Ее предложение устраивать аналогичные забастовки школьников каждую пятницу нашло поддержку в мире. Она уже выступила на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке и на Всемирном экономическом форуме в Давосе.