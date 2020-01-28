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Как будущая гостиница в Иннополисе отразится на гостиничном бизнесе в Казани и Свияжских холмах

08:31, 28.01.2020
Как будущая гостиница в Иннополисе отразится на гостиничном бизнесе в Казани и Свияжских холмах
Фото: realnoevremya.ru

Президент Ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина оченила возможное влияние будущей гостиницы в Иннополисе на гостиничный бизнес в Казани и Свияжских холмах.

Что касается столицы РТ, то здесь гостиницы не почувствуют существенного влияния. Трафик постояльцев Иннополиса будет складываться из командировочных резидентов и гостей конференций, а также посетителей горнолыжного комплекса. Скорее всего, в Иннополисе будет отель четыре звезды, но с демократической ценовой политикой, чтобы обеспечивать загрузку.

«Конкуренция неизбежно возникнет с отелем «Свяжские холмы». Спортсмены со средним доходом поедут в Иннополис, а состоятельные лыжники — в «Свияжские холмы». Это разнообразит палитру предложений и сделает горнолыжный комплекс «Казань» еще более доступным и посещаемым», — заметила Сафина.

Ранее руководство Иннополиса объяснило, зачем городу гостиница.

ОбществоЭкономика Татарстан
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