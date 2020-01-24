Самая длинная пробка в Казани растянулась на 2,8 км

В пятницу пробка на улицах Достоевского и Аделя Кутуя стала самой длинной за день. Она растянулась на 2,8 км.

Пик затора пришелся на 17:53, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». в этот момент был занят участок от улицы Чехова до улицы Академика Сахарова. Всего пробка продержалась 1 час 30 минут.

Вечером загруженность дорог не превысила 7 баллов.

В числе самых длинных оказались также пробки на улицах Советская, Камчатская, Ударная, Вересаева и Ленинградская (2,5 км), Мамадышском тракте (2,1км), Тэцевской (1,9 км), а также утренний затор на улицах Сахарова и Аделя Кутуя (1,9 км).