Самая длинная пробка в Казани сегодня продержалась больше двух часов

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Во вторник в Казани самая длинная пробка растянулась на 4,1 км. Затор от улицы Волкова до улицы Назиба Жиганова продержался 2 часа 40 минут.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в обе стороны (5 баллов), улица Декабристов в обе стороны (5 баллов).

Однако на одной из магистралей было замечено свободное для этого времени движение. Так, на автодороге проспект Универсиады — в центр загруженность составила 1 балл, что на 2 балла ниже обычного.