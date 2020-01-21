ГЖФ заселил очередной жилой дом в Набережных Челнах

ГЖФ при президенте РТ сдал в эксплуатацию очередной многоквартирный жилой дом, построенный в рамках застройки 63-го микрорайона Набережных Челнов. Сегодня был заселен 257-квартирный дом по улице В.Полякова с присвоенным номером 63/01. Его подрядчиком выступил ООО «Домкор Строй».

Это 10-этажный дом с общей жилой площадью квартир 16,7 тыс. кв. метров. Все квартиры сдаются в чистовой отделке, оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. В новостройке будут проживать работники бюджетных организаций и предприятий, врачи-грантополучатели и дети-сироты. Инвестор-застройщик дома — Госжилфонд при президенте РТ,

Осваивать 63-й микрорайон Госжилфонд при президенте РТ начал в 2017 году. Всего, согласно эскизу застройки, здесь планируется построить 17 домов на 3500 квартир общей площадью 207 тыс. кв. метров. Дом №63/01 — пятый по счету соципотечный объект. С его заселением число челнинцев, получивших здесь жилье, увеличится до 1336 семей.

Кроме того, в настоящее время в микрорайоне ведется строительство двух соципотечных домов на 594 квартиры. Их планируется сдать в эксплуатацию в конце 2020 года.