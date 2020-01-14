«Дакар-2020». Экипаж Каргинова из «КАМАЗ-мастера» выиграл четвертый этап подряд

В Саудовской Аравии сегодня прошел девятый этап ралли-рейда «Дакар-2020» в классе грузовиков.



Победителем спецучастка стал экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова, который потратил на преодоление дистанции 3 часа 33 минуты 42 секунды.

Вторым приехал главный конкурент Каргинова — белорусский гонщик Сергей Вязович, отставший от первого места на 3 минуты 19 секунд. Третьим на финиш прибыл экипаж Эдуарда Николаева (+9.24), но его результат не идет в общий зачет турнира. Четвертое место занял чех Алеш Лопрайс (+9.42).

Отметим, что это уже четвертая кряду победа Каргинова на этапах «Дакара-2020», благодаря чему он укрепил лидерство в общем зачете грузовиков.