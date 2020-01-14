В Казани и других городах России наблюдаются сбои в работе «ВКонтакте» — многие пользователи оказались удалены

В работе социальной сети «ВКонтакте» по всей России произошел сбой.

Согласно данным сервиса Downdetector, проблемы наблюдаются у жителей Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России. По состоянию на 17.03 о сбое сообщили более 38 тыс. человек.

Большинство пользователей — около 80% — испытывают трудности с сайтом соцсети. В результате сбоя многие пользователи оказались удалены. Также наблюдается ошибка при загрузке новостей.