Новости авто

22:44 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани пройдет рейд по «тонировке»

21:46, 13.01.2020
В Казани пройдет рейд по «тонировке»
Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД Казани проведет завтра, 14 января, очередной специализированный рейд по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с тонированными стеклами.

Проверка будет проходить с 8:00 до 14:00, передает «Татарстан-24».

В ГИБДД отметили, что наказанием за повторное нарушение — управление автомобилем с «тонировкой» на передних боковых стеклах — может стать административный арест на срок до 15 суток. В 2019 году сотрудниками ведомства было составлено более 12 тыс административных материалов.

С начала этого года к административной ответственности за данное правонарушение привлечены более 800 водителей.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров