В Казани пройдет рейд по «тонировке»

ГИБДД Казани проведет завтра, 14 января, очередной специализированный рейд по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами с тонированными стеклами.

Проверка будет проходить с 8:00 до 14:00, передает «Татарстан-24».

В ГИБДД отметили, что наказанием за повторное нарушение — управление автомобилем с «тонировкой» на передних боковых стеклах — может стать административный арест на срок до 15 суток. В 2019 году сотрудниками ведомства было составлено более 12 тыс административных материалов.

С начала этого года к административной ответственности за данное правонарушение привлечены более 800 водителей.