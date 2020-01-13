Мужская и женская сборные России по волейболу узнали соперников на Олимпиаде-2020

Стали известны соперники мужской и женской сборных России по волейболу на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Мужская сборная России встретится на групповом этапе с командами Франции, Бразилии, США, Аргентины и Туниса. Российские женщины сыграют в одной группе с китаянками, представительницами Аргентины, Италии, Туниса, а также против сборной США.

Напомним, Олимпийские игры пройдут летом с 26 июля по 9 августа в японском Токио.