Мужская и женская сборные России по волейболу узнали соперников на Олимпиаде-2020
Стали известны соперники мужской и женской сборных России по волейболу на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Мужская сборная России встретится на групповом этапе с командами Франции, Бразилии, США, Аргентины и Туниса. Российские женщины сыграют в одной группе с китаянками, представительницами Аргентины, Италии, Туниса, а также против сборной США.
Напомним, Олимпийские игры пройдут летом с 26 июля по 9 августа в японском Токио.
СпортВолейбол
«Группы смерти» или отличный шанс испытать свои силы— Сборная России (@RusVolleyTeam) January 13, 2020
Состав групп на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 9 августа в Токио#RusVolleyTeam pic.twitter.com/O9VUqTqkNJ
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