В Иркутске возбуждено уголовное дело против татарстанского вора в законе

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Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в положении высшего звена в преступной иерархии.

По версии следствия, с 1998 года подозреваемый является криминальным авторитетом, имеет статус вора в законе.

В 2009 году он был осужден к 20 годам лишения свободы за убийство по найму в Нижнекамске двух людей. Преступление было совершено общеопасным способом при помощи руководителей преступного сообщества. С 2015 года он отбывает наказание в колонии строгого режима ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области, передает ведомство.

Следователи установили, что мужчина до сих пор распространяет преступные традиции, оказывает и распространяет свое криминальное влияние для руководства преступной деятельностью на территории России, в том числе для дезорганизации тюрем.



Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия.

Ранее в МВД РТ рассказали, что сотрудники ОБОП УУР МВД по Татарстану в 2019 году раскрыли 64 преступления, совершенных ОПГ.

