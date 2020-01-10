Адвокат-правозащитник «Агоры» обжаловал приговор судьи из Казани

Фото: "Реальное время"

К защите осужденной судьи из Казани Эльмиры Зиганшиной подключился аналитик международной ассоциации «Агора» Рамиль Ахметгалиев и его коллега Рушана Камалова. Их жалобы на приговор Верховного суда РТ в понедельник 13 января рассмотрит Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде.



По данным «Реального времени», тандем правозащитников намерен настаивать на невиновности мировой судьи в отставке, которая получила 4 года колонии за покушение на посредничество взятке в 510 тысяч рублей.

По мнению адвокатов Зиганшиной, в основу обвинительного приговора Верховный суд РТ положил лишь часть показаний своей бывшей сотрудницы Гульнары Нагимовой — ту, что касалась якобы посреднической роли Зиганшиной. Другая же часть — о личности получателя взятки — судом была немотивированно отвергнута. Кроме того, уголовное дело в отношении неустановленного должностного лица-взяткополучателя не возбуждалось.

Чтобы разрешить эту коллизию, осужденная и ее защитники намерены просить апелляционную инстанцию о вызове на допрос двух действующих судей Верховного суда РТ и их коллегу в отставке.

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