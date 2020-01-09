В Apple объяснили, зачем просматривают фотографии в iCloud
Американская компания Apple объяснила проверку фотографий, загружаемых в свой облачный сервис iCloud, юорьой с насилием в отношении детей.
Руководитель службы защиты информации Джейн Хорват пояснила, что всего компания использует несколько технологий для отслеживания случаев сексуального насилия над детьми, в том числе и технологию распознавания изображений.
Название технологии не раскрывается, но это может быть система PhotoDNA, пишет Daily mail.
Ранее сообщалось, что компания Apple разрабатывает спутниковые технологии обеспечения пользователей интернетом.Технологии
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