Apple создает спутниковую систему обеспечения доступа в интернет, сообщают СМИ

Компания Apple разрабатывает спутниковые технологии обеспечения пользователей интернетом.

Как сообщает Bloomberg, созданием технологии занимается «секретная группа» из 10 разработчиков. Целью проекта является создание систем, которые обеспечат пользователей доступом в интернет, минуя провайдеров и мобильных операторов.

Пока все разработки находятся на ранней стадии, и в случае признания их малоэффективными, все может быть отменено. По данным издания, результатов не следует ждать ранее пяти ближайших лет.

Ранее сообщалось, что через 2 года Apple выпустит полностью беспроводной iPhone. Один из новых смартфонов останется без разъема Lightning.

