Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью этого года
Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М («Ясень-М») «Казань» будет передана Военно-морскому флоту России осенью 2020 года.
Как уточнил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, лодка будет передана в сентябре — октябре этого года, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что испытания многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» продлили на несколько дополнительных выходов в море.ПромышленностьОПКМашиностроение Татарстан
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