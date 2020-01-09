Новости промышленности

13:12 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью этого года

12:21, 09.01.2020
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ осенью этого года
Фото: wikipedia.org/ Memit9

Головная атомная подлодка усовершенствованного проекта 885М («Ясень-М») «Казань» будет передана Военно-морскому флоту России осенью 2020 года.

Как уточнил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, лодка будет передана в сентябре — октябре этого года, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что испытания многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» продлили на несколько дополнительных выходов в море.

ПромышленностьОПКМашиностроение Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров