Даниил Журавлев: «Поначалу удивляло, что получаю так много игрового времени в «Ак Барсе»

Защитник «Ак Барса» и молодежной сборной России Даниил Журавлев поделился впечатлениями от работы с тренерским штабом казанской команды.

— Летом во время предсезонки в «Ак Барсе» вы понимали, что останетесь в составе главной команды?

— Нет, не ожидал такого. Когда взяли на предсезонный турнир, обрадовался. Но дальше все зависело только от меня. Поначалу удивляло, что получаю так много игрового времени, но было приятно. Дальше уже все шло в рабочем режиме.

— После вашего дебютного матча за «Ак Барс» против ЦСКА Дмитрий Квартальнов сказал, что вы остаетесь железным игроком основы. Такие слова влияют на самооценку?

— Влияет сам факт доверия. Доверия не словами в прессе, а именно действиями, когда тебя вносят в заявку на матч и дают немало игрового времени. Вообще здорово, что Дмитрий Вячеславович доверяет молодым.

— В чем проявляется это доверие? Квартальнов просто включает в состав, дает игровое время и не убирает из команды, пока сильно не провалитесь? Или еще подробно объясняет, что делать, водит за ручку по льду на тренировках?

— Первый вариант. Он тебя включит в состав, а ты играй, как умеешь. А если провалишься, то все, до свидания. Пока вроде у меня таких провалов не было.

— Летом 2018 года вы и при Зинэтуле Билялетдинове проходили предсезонку с «Ак Барсом». Тогда был шанс закрепиться?

— Когда взяли в команду, сначала обрадовался. Потом все перешло в рабочий режим, а уже на сборах мне было тяжеловато действовать на льду против более рослых нападающих. И после сборов меня отправили в ВХЛ. Там уже понял: нет, в этом сезоне точно не сыграю. Шли разговоры, что сейчас меня поднимут, но это были просто слухи.

— Кто вел эти разговоры?

— Многие. Например, тренеры из штаба Билялетдинова. Александр Васильевич Завьялов мне несколько раз сказал: «Давай-давай, готовься, мы за тобой следим».

— Понимали тогда, что «Барс» и ВХЛ уже переросли?

— Не то чтобы перерос. Просто хотелось получить шанс. Когда тебе не дают шанса, зачем об этом говорить?

— Не было мысли попробовать уйти, попросить обмен?

— Нет-нет. Вообще не закрадывались такие мысли. Самому себе хотелось доказать, что могу играть на уровне «Ак Барса», — сказал Журавлев.