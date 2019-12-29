МЧМ-2020. Сборная России уступила команде США, Мифтахов был заменен по ходу матча
Сборная России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира уступила команде США (3:1).
Ворота российской команды с первых минут игры защищал вратарь «Ак Барса» Мифтахов. После третьей шайбы, пропущенной в самом начале заключительного периода, голкипер сборной России был заменен.
В оставшееся время россияне смогли отыграть одну шайбу, но победа досталась команде США.
Это уже второе поражение подопечных Брагина на МЧМ-2020. Ранее Россия в первом матче турнира уступила команде Чехии (3:4).
США U-20 — Россия U-20 — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы:
1:0 — 36 Калиев (Зеграс)
2:0 — 36 Робертсон (Пинто, Вальстром)
3:0 — 41 Калиев ()
3:1 — 44 Романов (Журавлев, Александров).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым