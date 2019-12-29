МЧМ-2020. Сборная России уступила команде США, Мифтахов был заменен по ходу матча

Сборная России по хоккею в матче группового раунда молодежного чемпионата мира уступила команде США (3:1).

Ворота российской команды с первых минут игры защищал вратарь «Ак Барса» Мифтахов. После третьей шайбы, пропущенной в самом начале заключительного периода, голкипер сборной России был заменен.

В оставшееся время россияне смогли отыграть одну шайбу, но победа досталась команде США.

Это уже второе поражение подопечных Брагина на МЧМ-2020. Ранее Россия в первом матче турнира уступила команде Чехии (3:4).

США U-20 — Россия U-20 — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 36 Калиев (Зеграс)

2:0 — 36 Робертсон (Пинто, Вальстром)

3:0 — 41 Калиев ()

3:1 — 44 Романов (Журавлев, Александров).