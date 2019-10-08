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Скульптуре «Хоррият», украшавшей стелу перед НКЦ «Казань», починили крыло

15:32, 08.10.2019 1
Скульптуре «Хоррият», украшавшей стелу перед НКЦ «Казань», починили крыло
Фото: Предоставлено пресс-службой ГУП «Татинвестгражданпроект»

«Рану» скульптуры женщины-птицы «Хоррият», бессменно украшавшей стелу перед НКЦ «Казань» в течение почти четверти века, залечили, сообщили сегодня «Реальному времени» в пресс-службе института «Татинвестгражданпроект».

Образовавшуюся на крыле трещину на заварили и заполировали на казанском ЭПЗ КНИИВОЛТ, где 24 года назад была изготовлена скульптура — символ свободы. Почистили и отполировали и статую, но пока только наполовину. Сейчас с одной стороны бронза сияет, как новенькая. По завершении всех работ «Хоррият» вернется на прежнее место.

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Ранее «Реальное время» писало о причинах, по которым «Хоррият» потребовался срочный ремонт.

ПроисшествияКультураОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 окт
    Какую эстетическую ценность представляет этот Хэррият? Ну как штопор на трубе "Крематория". Иль кому-то дорога как память 90-х?
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