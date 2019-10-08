Скульптуре «Хоррият», украшавшей стелу перед НКЦ «Казань», починили крыло
«Рану» скульптуры женщины-птицы «Хоррият», бессменно украшавшей стелу перед НКЦ «Казань» в течение почти четверти века, залечили, сообщили сегодня «Реальному времени» в пресс-службе института «Татинвестгражданпроект».
Образовавшуюся на крыле трещину на заварили и заполировали на казанском ЭПЗ КНИИВОЛТ, где 24 года назад была изготовлена скульптура — символ свободы. Почистили и отполировали и статую, но пока только наполовину. Сейчас с одной стороны бронза сияет, как новенькая. По завершении всех работ «Хоррият» вернется на прежнее место.
Ранее «Реальное время» писало о причинах, по которым «Хоррият» потребовался срочный ремонт.ПроисшествияКультураОбщество Татарстан
комментарии