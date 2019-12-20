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Twitch и Rambler урегулировали конфликт с правами на трансляции

11:25, 20.12.2019
Twitch и Rambler урегулировали конфликт с правами на трансляции

Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler Group к стриминговому сервису Twitch. Компании заключили досудебное соглашение.

«Производство по административному делу прекратить», — передает ТАСС решение судьи.

Напомним, что Rambler Group потребовала заблокировать стриминговый сервис Twitch за незаконное распространение трансляций матчей английской премьер-лиги по футболу. Сумма иска составляла 180 млрд рублей. Однако компании смогли решить спор и иск был отозван.

Twitch один из самых популярных сервисов, в котором транслируются в основном стримы геймеров.

ТехнологииITМедиаБизнес
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