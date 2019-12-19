Названа дата проведения учений по обеспечению устойчивой работы Рунета

Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами проведет учения по обеспечению устойчивой работы Рунета 23 декабря.

«23 декабря будут проводиться учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, интернета вещей и различных сегментов сетей связи общего пользования — фиксированной и мобильной — к негативным внешним воздействиям», — передает ТАСС заявление министерства.

В ведомстве уточнили, что рядовых пользователей учения не коснутся.

«Отработка угроз будет проводиться только на выделенных сегментах, стендах и полигонах, обычные пользователи учения не заметят», — отметили в Минкомсвязи.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров оборудование для изолирования российского сегмента интернета от остального мира.

