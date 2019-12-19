Мэрия Казани перенесла обсуждение проекта строительства жилья возле бывшего военного госпиталя

Власти Казани сдвинули даты проведения общественных обсуждений по проекту строительства многоквартирных домов возле бывшего военного госпиталя. Теперь решено провести процедуру с 19 декабря по 16 января.

При этом проект застройки будет представлен с 29 по 31 декабря, говорится в постановлении, опубликованном в сборнике документов мэрии.

Ранее сообщалось, что ООО «Факел» запросило у исполкома разрешение на использование земельного участка на улице Карла Маркса под строительство многоквартирных жилых домов и паркинги. Судя по кадастровой карте, ранее этот участок входил в комплекс военного госпиталя. Сейчас здания бывшего госпиталя принадлежат КФУ. Обсуждения проекта планировалось провести с 5 декабря 2019 года по 9 января 2020-го.