Госжилфонд готовит к заселению дома в 4 крупных городах Татарстана

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Новостройки, построенные в рамках президентской программы социальной ипотеки, готовятся к сдаче в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске и Зеленодольске. Всего будет сдано жилье на 1399 квартир, сообщила пресс-служба ГЖФ при президенте РТ.

«Инспекция Госстройнадзора РТ выдала заключения о соответствии объектов требованиям технических регламентов и проектной документации по соципотечным домам в Альметьевске (249-квартирный дом по ул. Гафиатуллина), Зеленодольске (340-квартирный дом по ул. Сайдашева), Казани (198-квартирный дом №3-2 и 255-квартирный дом №4-7 в жилом районе «Салават купере») и Набережных Челнах (357-квартирный дом №63/12)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Проживать в новостройках будут работники бюджетных организаций и предприятий, дети-сироты, многодетные семьи.

В настоящее время Госжилфондом готовятся обращения в исполкомы указанных городов на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

Всего в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.