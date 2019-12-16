В Башкирии суд огласит решение по делу об изнасиловании полицейской коллегами через 10 дней

Кировский райсуд Уфы выслушал выступления всех обвиняемых по делу об изнасиловании бывшего дознавателя отдела полиции по Уфимскому району МВД Башкирии Гульназ Фатхисламовой. Решение по делу будет оглашено 26 декабря.

Сегодня с последним словом выступил последний из подсудимых экс-начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павел Яромчук, передает «Интерфакс».

Он заявил о своей невиновности и попросил оправдания, так же как и двое других экс-полицейских — Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

Гособвинение запросило для экс-полицейских от восьми до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что осенью 2018 года 23-летняя дознаватель заявила об изнасиловании прямо в отделе полиции. Позже выяснилось, что девушка является дочерью Ирека Сагитова, который на тот момент руководил башкортостанским управлением Росгвардии, в ноябре он был назначен вице-премьером РБ.