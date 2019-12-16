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В Башкирии суд огласит решение по делу об изнасиловании полицейской коллегами через 10 дней

14:23, 16.12.2019 1
В Башкирии суд огласит решение по делу об изнасиловании полицейской коллегами через 10 дней
Фото: gtrk.tv

Кировский райсуд Уфы выслушал выступления всех обвиняемых по делу об изнасиловании бывшего дознавателя отдела полиции по Уфимскому району МВД Башкирии Гульназ Фатхисламовой. Решение по делу будет оглашено 26 декабря.

Сегодня с последним словом выступил последний из подсудимых экс-начальник отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району Павел Яромчук, передает «Интерфакс».

Он заявил о своей невиновности и попросил оправдания, так же как и двое других экс-полицейских — Эдуард Матвеев и Салават Галиев.

Гособвинение запросило для экс-полицейских от восьми до девяти лет лишения свободы.

Напомним, что осенью 2018 года 23-летняя дознаватель заявила об изнасиловании прямо в отделе полиции. Позже выяснилось, что девушка является дочерью Ирека Сагитова, который на тот момент руководил башкортостанским управлением Росгвардии, в ноябре он был назначен вице-премьером РБ.

Происшествия Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:34
    надо было отдать в казанский суд, было бы объективнее
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