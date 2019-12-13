На озере Лебяжье открылась новогодняя фотозона

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

На одном из подворий прибрежной зоны озера Лебяжье в Казани открылась новогодняя фотозона.

Украшенный домик располагается на площадке проведения Сабантуя.

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, идея новогоднего оформления пришла сотрудникам администрации Кировского и Московского районов.

«Надеемся, что наша фотозона поднимет настроение и поможет ощутить приближение Нового года», — обратился к жителям глава администрации районов Сергей Миронов, пригласив казанцев на фотозону.

Ранее сообщалось, что делегация из Башкирии посетила обновленные объекты Кировского и Московского районов Казани — центр дзюдо «Батыр» и КЦ «Московский», где ознакомились с концепцией реновации социальных объектов, а также парк им. Урицкого.

