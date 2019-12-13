На озере Лебяжье открылась новогодняя фотозона
На одном из подворий прибрежной зоны озера Лебяжье в Казани открылась новогодняя фотозона.
Украшенный домик располагается на площадке проведения Сабантуя.
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, идея новогоднего оформления пришла сотрудникам администрации Кировского и Московского районов.
«Надеемся, что наша фотозона поднимет настроение и поможет ощутить приближение Нового года», — обратился к жителям глава администрации районов Сергей Миронов, пригласив казанцев на фотозону.
Ранее сообщалось, что делегация из Башкирии посетила обновленные объекты Кировского и Московского районов Казани — центр дзюдо «Батыр» и КЦ «Московский», где ознакомились с концепцией реновации социальных объектов, а также парк им. Урицкого.
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