Делегация из Башкирии посетила обновленные объекты Кировского и Московского районов Казани

Делегация из Башкирии посетила обновленные объекты Кировского и Московского районов Казани — центр дзюдо «Батыр» и КЦ «Московский», где ознакомились с концепцией реновации социальных объектов, а также парк им. Урицкого.

Участники встречи также обсудили реализованные проекты по обновлению дворов на ул. Декабристов, 100, Гагарина, 105, Чкалова, 4, развитию территории поселка Юдино, созданию арт-объектов и в целом сложности и проблемы в создании комфортной городской среды. Особый интерес у делегации вызвала работа с территориально-общественными самоуправлениями, а также вопросы образования, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Показательные объекты, замечательный пример стремительного городского развития. У нас с вами схожий принцип работы «все для людей», — сказал замглавы администрации городского округа Уфы Рустем Газизов.