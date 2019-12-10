Депутат Госдумы предложил WADA проверить спортсменов из США на допинг

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) провести проверку на предмет системного употребления допинга американскими спортсменами.

«Поражает, с каким упорством глава USADA — антидопингового агентства страны, национальные лиги которой все сплошь на допинге, — продолжает нападать на Россию. В американском спорте допинг уже настолько привычен, что этого никто не скрывает и никто с этим не борется.

Тайгарт никак не поймет, что ему лучше просто молчать на тему допинга. Вообще, как представитель страны, на территории которой скрывается настоящий допинговый преступник Родченков, может выступать с подобными заявлениями? Да, у них его называют «информатором», тогда как сам Родченков, в прошлом будучи главой московской лаборатории, и ответственен за допинговые махинации в России.

Слова Тайгарта — не что иное, как грубое вмешательство в расследование WADA, это самое настоящее давление. И за это, как я уже говорил, нужно жестко наказывать. Я считаю, WADA уже давно пора провести проверку на предмет системного употребления допинга в США. Думаю, если такая проверка будет независимой, то мы много интересного узнаем», — заявил Свищев.

Напомним, накануне исполком WADA принял решение отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 ближайшие года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет все основания подать в суд из-за данного решения.