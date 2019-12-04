Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.

По итогам жребия олимпийской чемпионке Алине Загитовой выпал последний стартовый номер. Остальные российские фигуристы выйдут в следующем порядке: Алена Косторная — первой, Александра Трусова — второй, Анна Щербакова — третьей.

Отметим, что на жеребьевке присутствовали лишь японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл, которые тянули номерки за всех. Загитова и остальные россиянки прилетят на турнир чуть позже.