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Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при

15:53, 04.12.2019
Загитова выступит последней в короткой программе в финале Гран-при
Фото: vk.com/alinazagitov

В итальянском Турине прошла жеребьевка короткой программы финала Гран-при в женском одиночном катании.

По итогам жребия олимпийской чемпионке Алине Загитовой выпал последний стартовый номер. Остальные российские фигуристы выйдут в следующем порядке: Алена Косторная — первой, Александра Трусова — второй, Анна Щербакова — третьей.

Отметим, что на жеребьевке присутствовали лишь японка Рика Кихира и американка Брэди Теннелл, которые тянули номерки за всех. Загитова и остальные россиянки прилетят на турнир чуть позже.

СпортФигурное катание
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