Владимир Вуйтек: «Ак Барс» сейчас является сильнейшей командой в КХЛ»

Бывший тренер «Ак Барса» Владимир Вуйтек поделился ожиданиями от матча казанцев с питерским СКА.

«Матч примерно равных соперников. Обе команды показывают хорошие результаты, но небольшое преимущество будет все-таки у «Ак Барса». Конечно, СКА сейчас улучшил свою игру по сравнению с началом сезона. В прошлой игре питерцы обыграли в гостях ЦСКА (4:2), но «Ак Барс» — лидер Восточной конференции. И он показывает стабильные результаты, в том числе и на выезде. В этой игре казанцы для меня фавориты, они смогут победить в Санкт-Петербурге. Но легкой победы «Ак Барсу» не достанется.

«Ак Барс» в прошлом матче обыграл на своем льду московское «Динамо» (5:2). И меня не удивила такая крупная победа, потому что «Ак Барс» играет очень здорово и сейчас является сильнейшей командой в КХЛ. У казанцев сбалансированная команда, думаю, они так и продолжат уверенно побеждать и находиться в верхней части таблицы своей конференции.

Казанцы в предстоящей игре начнут активно действовать с первых минут, даже играя на площадке соперника. У них такой стиль игры, основанный на давлении, прессинге соперника.

У Казани хорошая команда в этом сезоне, во многих матчах они играют очень грамотно, потому что Дмитрий Квартальнов — классный специалист. И пока у «Ак Барса» не возникает никаких проблем в чемпионате. Да и в целом у него сейчас уровень выше, чем у СКА. «Ак Барс» способен забросить 3—4 шайбы в ворота СКА и одержать победу в основное время», — считает Вуйтек.

Владимир Вуйтек возглавлял казанский «Ак Барс» в сезоне-2003/2004 и стал бронзовым призером чемпионата России. После его увольнения на пост тренера казанцев был назначен Зинэтула Билялетдинов.