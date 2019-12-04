Тренер «Ак Барса»: «СКА — хороший раздражитель, такие матчи всегда ждешь»

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко поделился ожиданиями от матча регулярного первенства КХЛ против питерского СКА.

— Нам предстоит хороший матч — большая игра с хорошим соперником, с лидером Западной конференции. Встреча будет интересной, тяжелой, такие игры всегда ждешь и готовишься к ним. Питер — хороший раздражитель для нас, знаем, что они выиграли 9 матчей подряд. Это тоже немаловажно, придает команде уверенности. Но мы к этому готовы.

— Готовы ли вы 9 матчей подряд выиграть? Пока «Ак Барс» в этом сезоне не добирался до такой отметки.

— Потихонечку пойдем и дойдем. Да, оступились в матче против «Сочи», но это тоже для нас урок. На каждую игру нужно выходить со стопроцентной концентрацией. 95 процентов концентрации — это половина успеха, а 100 процентов — это успех.

— Ожидается тяжелый матч. На что игрокам нужно обратить внимание?

— СКА — очень мастеровитая команда. Нужно не дать им пространства, потому что исполнителей там хватает. Второе: наша болезнь — это удаления, нужно будет исключить их. Большинство будет делать результат в таких матчах. Важна игра вратарей и то, что нужно быть одной командой на льду. Сезон показывает, что мы одна команда, работаем как единое целое. Если мы выигрываем вместе, то и проигрываем тоже. Как в фильме — за все, что мы делаем, отвечаем вместе.

— По сезону команда идет неплохо — больше одного матча подряд не проигрывает, затем идет серия побед.

— Мы об этом не думаем. Стараемся выходить на каждый матч, выполнять свои задачи и отталкиваться от своей игры. Дисциплина, работа — это должно нам дать шанс, возможности есть всегда.

— Не за горами перерыв в чемпионате, 11 игроков получили вызов в различные сборные. Это проблема для тренерского штаба?

— Во-первых, конечно, приятно, что ребята будут играть в сборных, это всегда мотивирует. Есть определенные сложности в тренировочном процессе, но мы и к этому были готовы, поэтому все запланировано. Весь этап подготовки в перерыве мы выполним. Те ребята, которые поедут в сборные, тоже будут под контролем — думаю, команда ко второму этапу регулярки подойдет готовой. Мы не в первый раз в таких ситуациях, поэтому предполагаем, что наших ребят могут пригласить в сборные, — приводит слова Горбенко пресс-служба клуба.