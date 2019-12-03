«Синтез» дома уступил немецкому «Шпандау-04»

«Синтез» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов в упорной борьбе уступил немецкому «Шпандау-04» (11:12).

Казанцы провалили стартовый отрезок игры, пропустив от соперника шесть мячей. Во второй четверти ватерполисты «Синтеза» собрались и даже вышли вперед в счете — 8:7.

Однако довести дело до победы хозяева не смогли. Во второй половине игры казанцы забили в ворота немцев на два мяча меньше, чем позволили «Шпандау» набрать три очка и обогнать в таблице группы А.

Следующий матч подопечные Ерышова проведут в Черногории против аутсайдера группы местного «Ядрана».

«Синтез» (Россия) — «Шпандау-04» — 11:12 (2:6, 6:1, 1:2, 2:3)

Голы: Латыпов — 3, Лазарев, Лисунов, Рыжов-Аленичев — по 2, Одинцов, Бугайчук — по 1, Прешивац, Чук — по 3, Холод, Дедович — по 2, Негреан, Рестович — по 1.