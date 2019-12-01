«Ак Барс» дома обыграл московское «Динамо», Глухов оформил дубль
«Ак Барс» в матче регулярного первенства КХЛ дома обыграл московское «Динамо» (5:2).
Дублем в составе казанцев отметился Михаил Глухов. Также голы на свой счет записали Виктор Тихонов, Артем Галимов и Станислав Галиев.
«Ак Барс» — «Динамо» (Москва) — 5:2 (4:1, 1:1, 0:0)
Голы:
1:0 Тихонов (Викстранд, 7:54)
2:0 Глухов (Галимов Э, 9:06)
3:0 Глухов (Викстранд, Лукоянов, 11:54)
3:1 Круглов (Ефремов, Моисеев, 12:16)
4:1 Галимов. А (Ли, 15:16)
4:2 Афиногенов (21:18)
5:2 Галиев (Хенкель, 38:03)
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