В Казани и других городах начнется продажа виртуальных sim-карт
В декабре один из мобильных операторов начнет продажи электронных sim-карт (eSIM) в нескольких крупных городах России — Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Красноярске, Нижнем Новгороде, Перми и Иркутске.
Эксперимент по оформлению eSIM начался в конце апреля, однако через некоторое время он был приостановлен — по данным Минкомсвязи РФ, из-за вопросов, связанных с безопасностью. В сентябре ведомство разрешило компании продолжить тестирование технологии виртуальных sim-карт, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Новшество позволит ускорить внедрение виртуальных sim-карт (eSIM), которое сейчас тестируют российские операторы.Технологии
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