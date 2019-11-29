В Казани ВИП-пристав Алпарова оправдана по делу с арестом контрафакта

Фото: "Реальное время"

Невиновной в превышении должностных полномочий по пяти эпизодам преступлений признал сегодня казанский суд экс-начальника отдела особых исполнительных производств УФССП по РТ Жанну Алпарову. Она полностью оправдана, передает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, 1 ноября 2017 года — в профессиональный праздник судебных приставов — Жанну Алпарову задержали по новому делу о превышении полномочий. На тот момент у нее был статус обвиняемой в судебном процессе по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал». По этому делу она приговорена Кировским райсудом к 7 годам колонии,

Новое дело было связано с исполнением приставами решения Арбитражного суда РТ об аресте видеорегистраторов и другой техники под маркой iBOX по заявлению правообладателя данного товарного знака. По версии следствия, с подачи Алпаровой ее подчиненные нарушили закон, слишком рьяно исполнив решение об аресте и передав его на ответственное хранение взыскателю. Тот факт, что в последующем арестованный товар суд признал контрафактом, а взыскатель с должником примирились, на обвинение Алпаровой не повлиял.

Советский райсуд Казани под председательством судьи Сергея Аптулина постановил — оправдать Алпарову по этому эпизоду в связи с отсутствием события преступления.

Еще четыре эпизода дела ВИП-пристава связаны с невзысканием исполнительского сбора с должников, в том числе состоящих в родстве с экс-владельцем агрохолдинга «ВАМИН» Вагизом Мингазовым. По версии обвинения, Алпарова причастна к пропаже из исполнительных производств подтверждений об уведомлении должников и даче незаконных указаний подчиненным — не усердствовать с взысканием этих сумм.

Суд счел доказательств вины недостаточным. И полностью оправдал ее.

Сама обвиняемая претензии по новому делу с первых дней отрицала.