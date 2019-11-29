Лидером «Реального рейтинга» среди сельхозкомпаний стал «Камский бекон»

Компания «Камский бекон» из Татарстана стала лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Сельское хозяйство».

«Камский бекон» основан в 2005 году и сейчас является одним из крупнейших свиноводческих предприятий России. Основные направления деятельности компании включают в себя растениеводство, промышленное свиноводство, убой и первичную переработку мяса.

Помимо этой компании в номинации участвовали «Агрофирма «Дороничи» (Кировская область), «Агрофирма «Октябрьская» (Мордовия), «Био-Тон» (Самарская область), «СПК «Звениговский» (Марий Эл), «Челны-Бройлер» (Татарстан), «Башкирския мясная компания» (Башкирия), «Васильевская птицефабрика» (Пензенская область), «МПЦ» (Мордовия), «Мордовский бекон» (Мордовия).

Справка

Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.



Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.

Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям: