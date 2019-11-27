«Ак Барс» дома по буллитам обыграл «Сибирь»

«Ак Барс» в рамках домашнего матча регулярного первенства КХЛ по буллитам обыграл новосибирскую «Сибирь» (2:1 б).

Гости вышли вперед в самом начале второго периода, когда Комаров отправил шайбу в ворота Рейдеборна. «Ак Барс» смог отыграться лишь в третьей двадцатиминутке, когда Лямкин реализовал пятиминутное удаление игрока «Сибири».

В овертайме огорчить соперника команды не смогли, переведя встречу на буллиты, где точнее оказались хозяева льда.

«Ак Барс» — «Сибирь» 2:1 б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — Комаров (Ермаков, 21:33)

1:1 — Лямкин (Рукавишников, Галимов А, 46:37, 5x4)

2:1 — Галимов А. (победный буллит, 65:00).