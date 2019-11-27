ГЖФ сдает соципотечный жилой дом в Кукморском районе

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Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан закончил строительство 2-квартирного жилого дома в селе Манзарас Кукморского района. Дом предназначен для многодетных семей. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено.

Общая жилая площадь дома — 116,8 кв. м. Квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии, а также двухконтурными котлами индивидуального отопления.

Всего в 2019 году инвестиционная программа Госжилфонда при президенте РТ предполагает строительство в городах и районах Татарстана 165 домов на 7,8 тыс. квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м.