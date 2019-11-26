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Власти Татарстана надеются, что у Казани не отберут право провести ЧМ-2025 по водным видам спорта

20:32, 26.11.2019
Власти Татарстана надеются, что у Казани не отберут право провести ЧМ-2025 по водным видам спорта
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана рассчитывают, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года не будут перенесен из Казани.

«Насколько нам известно, окончательно решение еще не принято. Оно будет рассматриваться в начале декабря, поэтому вопрос об отмене или переносе пока не стоит. В свою очередь надеемся, что принятие финального решения не затронет наше право на проведение первенства, которое мы получили в честной и конкурентной борьбе», — сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее комитет по соответствию WADA дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом. Окончательное решение по данному вопросу исполком WADA примет по итогам заседания, которое состоится 9 декабря. Уже известно, что Россию не будут лишать права проводить чемпионат Европы по футболу в 2020 году.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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