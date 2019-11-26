Власти Татарстана надеются, что у Казани не отберут право провести ЧМ-2025 по водным видам спорта

Власти Татарстана рассчитывают, что чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года не будут перенесен из Казани.

«Насколько нам известно, окончательно решение еще не принято. Оно будет рассматриваться в начале декабря, поэтому вопрос об отмене или переносе пока не стоит. В свою очередь надеемся, что принятие финального решения не затронет наше право на проведение первенства, которое мы получили в честной и конкурентной борьбе», — сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее комитет по соответствию WADA дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом. Окончательное решение по данному вопросу исполком WADA примет по итогам заседания, которое состоится 9 декабря. Уже известно, что Россию не будут лишать права проводить чемпионат Европы по футболу в 2020 году.