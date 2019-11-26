«Алабуга» вошла в список самых привлекательных ОЭЗ для инвесторов

ОЭЗ «Алабуга» вошла в Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ) России.

Так, «Алабуга» вновь заняла первое место в группе ОЭЗ промышленно-производственного и портового типа. Наряду с ОЭЗ «Липецк», они лидируют по числу привлеченных резидентов и и объему инвестиций.

«Рейтинг ОЭЗ проводится нами уже третий год, Ассоциацией заключено соответствующее соглашение с Минэкономразвития России», — отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Кроме того, специалисты выделяют экономические зоны, уже традиционно занимающие лидирующие позиции — «Алабуга», «Липецк», «Ступино Квадрат», «Дубна», «Технополис «Москва», «Санкт-Петербург».

Ранее сообщалось, что турецкая компания «Хаят Кимья» планирует запустить вторую очередь завода по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец на территории ОЭЗ «Алабуга».