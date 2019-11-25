В программу капремонта жилья до 2022 года в Казани предварительно включили более 700 домов

В Казани в программу капремонта жилого фонда до 2022 года предварительно включили 779 многоквартирных домов, ремонтные работы обойдутся в 6 млрд рублей.

В формировании новой программы капремонта активное участие принимают УК и администрации районов. По словам председателя комитета ЖКХ Дмитрия Анисимова, на основании проведенного аукциона по 150 многоквартирным домам, включенным в план на 2020 год, определены подрядчики по разработке проектно-сметной документации.

«Программа еще не утверждена, она продолжает корректироваться, поэтому количество домов еще может измениться. Подрядчики уже подготовили документацию, сейчас они проходят согласование с управляющей компанией и направляют документы на госэкпертизу для получения заключения», — сообщил он.

Отмечается, что до 20 декабря в планах провести аукцион для выбора подрядной организации на строительно-монтажные работы, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что за 3 года в столице Татарстана капитально отремонтировали 757 домов на сумму 5 млрд рублей.

