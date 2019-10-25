«Ак Барс» о проведении матча с «Салаватом»: «На данный момент приоритетный вариант — Дворец спорта»

Казанский «Ак Барс» рассматривает варианты проведения матча против уфимского «Салавата Юлаева» вне «Татнефть Арены». В конце декабря домашняя арена «барсов» будет занята Цирком дю Солей.

«Мы изучили все возможные варианты проведения декабрьских матчей, включая и обмен кругами, и возможность сыграть в городах Татарстана, и провести одну из игр на «Казань Арене». На данный момент приоритетным вариантом остается Дворец спорта. КХЛ согласовала нам проведение матчей во Дворце спорта», — сообщили в пресс-службе клуба.

Таким образом, матчи «Ак Барса» против «Салавата Юлаева» и «Сибири» могут пройти во Дворце спорта вместимостью 3 500 зрителей.