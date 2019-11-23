Евгений Марков: «Рубин» сыграл на равных с лидером РПЛ»

Нападающий «Рубина» Евгений Марков оценил игру казанцев в проигранном матче 17-го тура РПЛ против «Зенита».

— На самом деле не очень важно, забили или нет, мы проиграли матч. Очень обидно, что из-за своих ошибок. В принципе, считаю, что играли на равных с лидером РПЛ.

— Второй тайм удался лучше первого. Может это за счет перехода на игру в четыре защитника?

— Мы разобрали, как играть при прессинге и «Зенит», кроме забросов на Дзюбу, во втором тайме ничего не создал.

— В первом тайме они доставили вам достаточно проблем с прессингом.

— Да. В первом тайме мы не знали, как из него выходить. В перерыве Роман Сергеевич внес коррективы и заиграли по другому, — передает слова Маркова корреспондент «Реального времени».