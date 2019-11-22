Александр Гацкан: «С Бердыевым «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов»
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан рассказал о своей работе с бывшим тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым.
— Бердыев — лучший тренер в РПЛ?
— Если брать тех, с кем я работал, то да. Но с другими мне не доводилось иметь дело, так что тяжело сравнивать. Бердыев — тренер топ-уровня.
— Почему он до сих пор без команды?
— Не знаю. Думаю, предложения у него есть, но не очень достойные.
— Правильно понимаю, что ему важен сам проект? В «Ростов» он привез полностью весь персонал, собрал игроков под себя.
— Это правильный подход. Если ты хочешь добиваться результата, то должен прийти со своей командой. По-другому никак.
— Когда была информация, что он может возглавить «Спартак», причиной срыва этого подписания называли как раз то, что он хотел прийти со своим штабом и друзьями, контролировать трансферы.
— Почему друзей? Там все работники разбираются в футболе. Если бы Бердыев пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов. Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» — Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов, — приводит слова Гацкана Sport24.
Напомним, ранее стало известно, что зимой Бердыев может возглавить ФК «Сочи», принадлежащий Борису Ротенбергу.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым