Минстрой РФ может обязать застройщиков сдавать жилье с отделкой и мебелью

В Минстрое РФ прорабатывают возможную норму, которая обяжет девелоперов сдавать стандартное жилье с отделкой и мебелью. Это может повысить цену 1 кв. м в новостройках на 15—17 тысяч рублей.

Соответствующие проекты документов готовит Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли РФ.

На сегодня к стандартному классу относится около 60 процентв новостроек, пишут «Известия».

«Однозначного решения о необходимости комплектования стандартного жилья мебелью на сегодняшний день нет», — цитирует газета ответ министерства.

Ранее сообщалось, что переход на проектное финансирование может вызвать повышение стоимости жилья на 6 процентов.