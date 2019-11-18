Фабрика «Спартак» потребовала банкротства поставщика обуви за долг в 170 млн рублей

ОАО «Обувная фабрика «Спартак» подало в Арбитражный суд Татарстана иск о признании банкротом ООО «Шуз Эксперт» из села Высокая Гора Высокогорского района РТ.

Сумма требований составила 170,6 млн рублей. Иск подан 15 ноября, следует из картотеки арбитражных дел.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности «Шуз Эксперт» является оптовая торговля обувью. Предприятие является действующим. Отметим, что у компании отсутствует собственный капитал, также в отношении совладельца предприятия применена процедура банкротства.

Ранее на обувной фабрике «Спартак» выявили признаки преднамеренного банкротства. Также у конкурсного управляющего имеется еще как минимум две серьезных претензии к бывшему руководству — это иск к компании «Шуз Эксперт» на 235 млн рублей за проданный, но не оплаченный по договору поставки товар (обувь) и иск к компании «Шуз Концепт» о признании недействительной сделки по продаже торговых знаков «Спартака» по цене в 10 раз ниже балансовой.